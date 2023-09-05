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В США удивились неожиданному подарку для Путина на Украине

Американский ветеран Дрейвен: США усилили Россию, помогая Украине

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Антироссийская политика западных стран и украинский конфликт лишь укрепили позиции РФ и сыграли на руку президенту России Владимиру Путину. Такое мнение высказал ветеран Вооруженных сил Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми <...> эффективными на Земле», — написал отставной военный.

По его оценке, антироссийские санкции тоже благоприятно отразились на экономике РФ, которая, несмотря на них, только укрепилась.

«Удивительно, что я раньше не замечал, насколько пророссийским был и остается Запад», — заявил Дрейвен.

Он с иронией предположил, что Москве следует присвоить «их лидерам звание «Героев России» за их выдающуюся деятельность».

До этого Дрейвен говорил, что тактика Путина против Украины и стран Запада позволила добиться важных результатов.

Ранее американский ветеран Дрейвен заявил, что украинцам будет безопаснее с Россией.

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