В МИД раскритиковали шаги США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

США пытаются привнести нестабильность в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), считает замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС. По его словам, мнение Москвы в этом плане разделяют в Пекине.

«Наши бывшие партнеры, в первую очередь США, выбрали линию на то, чтобы привнести в этот регион определенные элементы блоковости, элементы конфронтационности и разрушить те принципы, благодаря которым этот регион всегда процветал и оставался стабильным островком <…> К счастью, с нами вместе в наших оценках находится Китай, который также видит потенциальные угрозы, которые возникают в этом регионе, которые могут отразиться на его экономических интересах», — пояснил Руденко.

АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). НАТО старается активно сотрудничать с региональными державами, в особенности Японией, Австралией и Южной Кореей. На летнем саммите блока в Литве было принято решение об укреплении сотрудничества со странами АТР под предлогом совместного противостояния общим вызовам в сфере безопасности.

Ранее в Китае предостереглиhttp://www.gazeta.ru/army/news/2023/06/04/20590928.shtml от создания блоков типа НАТО в Азии.