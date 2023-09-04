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Стало известно, кто исполняет обязанности Эрдогана, пока он находится в России

Вице-президент Йылмаз назначен и. о. президента Турции, пока Эрдоган в России

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Burhan Ozbilici/AP

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз назначен исполняющим обязанности президента республики на то время, пока глава государства Реджеп Тайип Эрдоган находится с рабочим визитом в России. Соответствующий документ обнародовала правительственная газета Resmi Gazete.

Эрдоган прилетел 4 сентября в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В соответствии со 106 статьей конституции Турецкой Республики вице-президент исполняет обязанности президента страны до его возвращения.

До июня 2023 года эти обязанности исполнял бывший вице-президент Фуат Октай.

Встреча Путина и Эрдогана 4 сентября проходит в Сочи. В начале переговоров российский лидер заявил, что обсудит с турецким коллегой вооруженный конфликт на Украине и его урегулирование, а также черноморскую зерновую сделку и ситуацию в Сирии.

5 сентября Эрдоган планирует рассказать о результатах переговоров с президентом Путиным с правительством Турции.

Ранее Эрдоган на встрече с Путиным заявил о важности перехода на нацвалюты.

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