МИД Италии указал на важность переговоров Путина и Эрдогана

Глава МИД Италии Антонио Таяни во время своего визита в Китай отметил важность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это важная встреча. Полагаю, что необходимо сделать все для того, чтобы прийти к согласию по всем вопросам, касающимся военного конфликта», — пояснил Таяни.

Министр выразил надежду, что двум сторонам удастся прийти к соглашению по зерновой сделке, благодаря которой зерно будет поступать в страны Африки.

До этого РИА Новости сообщало, что самолет президента Турции Эрдогана находится на пути в российский Сочи.

Ожидается, что Эрдоган и Путин собираются обсудить «жизнеспособность прежней зерновой сделки» и соглашение с новыми условиями ООН. Эрдоган планирует обсудить с правительством итоги переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 сентября.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».