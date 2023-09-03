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В Швеции заявили о необходимости размещения баз НАТО в стране

Либеральная партия Швеции считает, что в стране необходимо разместить базы НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Глава Либеральной партии Швеции Йохан Персон заявил, что после вступления страны в НАТО политика в области безопасности должна измениться. В связи с этим Стокгольму необходимо иметь базы Североатлантического альянса на своей территории. Его слова приводит Sveriges Radio.

«Когда Швеция <…> вступит в НАТО, вся шведская политика в области обороны и безопасности изменится. Мы сотрудничаем с 90-х годов. Но это также означает, что тогда у нас <…> будет совершенно другая задача. Это будет означать, на наш взгляд, необходимость иметь … базы НАТО», — заявил Персон.

С его точки зрения, присутствие союзников по НАТО в регионе «могло бы сделать Европу более безопасной», при этом он отметил «высокий» риск вызовов и угроз.

Швеция в 2022 году подала заявку на членство в НАТО. Турция, будучи членом Альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент. Ожидается, что это произойдет осенью.

До этого сообщалось, что Швеция экстрадировала в Турцию только четырех из 70 подозреваемых в терроризме.

Ранее в Швеции задумались над проблемой с сожжением Коранов.

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