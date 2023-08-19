В Швеции задумались над проблемой с сожжением Коранов

Министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, глава Либеральной партии Швеции Йохан Персон и премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявили, что правительство страны начнет пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы в расследовании, помимо прочего, проанализировались возможности, которые конституция предоставляет для оценки безопасности Швеции при рассмотрении дел о публичных собраниях», — говорится в заявлении.

Они подчеркивают, что, по конституции Швеции, законом разрешается ограничивать свободу выражения мнений и демонстраций в целях безопасности Швеции, но сегодня правопорядок не использует все это пространство.

До этого шведская полиция разрешила провести в Стокгольме новую акцию протеста с сожжением священной книги мусульман — Корана.

Согласно информации издания, полиция согласовала заявление о проведении акции протеста у иранского посольства в столице Швеции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, порекомендовал манифестантам задуматься, прежде чем принять участие в шествии.

28 июня текущего года в Швеции прошла акция с сожжением Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.