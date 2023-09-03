Польский журналист указал на ложь Запада об изоляции России

Журналист Лукаш Важеха в материале для FPG24 отметил, что широкая общественность заблуждается по поводу изоляции России.

По мнению журналиста, конфликт на Украине не привел к изоляции России.

«Россия, конечно, была изолирована — но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Но это не большая часть мира», — поделился Важеха.

В качестве примера он привел саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге 22–24 августа, по результатам которого организация была расширена впервые за 13 лет.

До этого глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призывал не допускать представителей Российской Федерации и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

По его словам, РФ и Белоруссия все равно сохраняют надежды на дружеский сигнал со стороны стран Запада.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».