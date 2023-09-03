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Опрос показал, сколько граждан США готовы проголосовать за Байдена и Трампа

За Трампа и Байдена готовы голосовать по 46% американских избирателей

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Reuters

За вероятных кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа готовы проголосовать по 46% опрошенных американцев. Об этом свидетельствует опрос газеты The Wall Street Journal.

При этом 8% респондентов не определились в своих предпочтениях. Опрос проводился 24–30 августа среди полутора тысяч зарегистрированных избирателей.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом превращает страну в банановую республику. По его словам, подобное происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Политик высказал мнение, что сейчас Соединенные Штаты переживают «темные времена». 24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Он прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года.

Ранее опрос Gallup показал, что президент Украины Владимир Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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