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В Британии назвали последствия возможного отказа Си Цзиньпина от саммита G20

FT: возможный отказ Си Цзиньпина посетить саммит G20 подорвет его статус

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Thomas Peter/Reuters

Если лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин откажется от посещения саммита G20, это подорвет статус форума «Большой двадцатки» в качестве глобальной площадки для дискуссий мировых лидеров и станет ударом по позициям Индии, занимающей в этот раз позицию председателя. Об этом сообщает The Financial Times.

«Они весь год работали над тем, чтобы сорвать нашу совместную работу. Неучастие — это очевидный шаг», — сказал источник издания, принимающий участие в организации саммита.

Бывший представитель Джорджа Буша-младшего на саммитах, Дэниел Прайс, также отметил, что если китайский лидер не приедет на саммит, это покажет «истинное отсутствие сплоченности среди стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) и подорвет шумиху вокруг расширенной группы организации.

1 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал о желании президента США Джо Байдена увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати, который состоится в сентябре в Индии.

Ранее Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином.

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