В Армении назвали условие для урегулирования карабахской проблемы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жизнь и безопасность 120 тыс. Жителей Нагорного Карабаха под вопросом на фоне гуманитарного кризиса в регионе, сообщается на сайте армянского кабмина. В своем послании по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) он отметил, что ожидает от международного сообщества серьезных усилий по недопущению «этнической чистки» в НКР.

«Все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решении нагорно-карабахской проблемы беспочвенны до тех пор, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха. Армения, Нагорный Карабах и международное сообщество четко это зафиксировали», — добавил Пашинян.

По его словам, Армения будет и дальше работать над обеспечением нормальной и безопасной жизни для жителей Карабаха. Пашинян подчеркнул, что полноценное урегулирование ситуации вокруг региона возможно лишь путем диалога, в том числе между Баку и Степанакертом.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение продолжалось около шести недель, привело к жертвам среди мирного населения и потери около двух третей территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). После нескольких попыток заключения перемирия лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В соответствии с договоренностями российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В 2023 году Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. В частности, Ереван призывает Баку начать диалог с НКР, а также обвиняет Азербайджана в блокаде Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющий регион с Арменией.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.