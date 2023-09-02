Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал страны Запада и их союзников прямыми «пособниками нацистов» из-за их поддержки властей Украины и призывов привлечь к ответственности «всех русских».

«Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран... – прямые и явные пособники нацистов», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

В связи с этим, отметил политик, отношение к руководителям упомянутых стран нужно строить как к руководителям «стран нацистской коалиции», а «не предаваться сладким грезам», как страны когда-то наладят отношения и будет большая семья с «небинарными гендерами».

Также сообщалось, что на этой неделе Медведев назвал Украину страной-паразитом, получающей оружие как корм от хозяев.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.