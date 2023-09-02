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В Китае высказались о судьбе Зеленского

Guancha: потеря Купянска приведет к завершению политической карьеры Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Потеря Купянска и дальнейшее продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области приведут к завершению политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Guancha Чэнь Фэн.

По его мнению, по мере провала контрнаступления Киева в Запорожье Зеленский «теряет весь свой лоск». Кроме того, военные и руководство страны разделились во мнениях относительно причин неудач.

При этом журналист отметил, что если Украина потеряет Купянск, то это станет для нее масштабной политической и военной катастрофой. В случае успешного прорыва российские войска смогут развить наступление с покинутого ВСУ фланга и соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова

«Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — написал Чэнь Фэн.

На этой неделе бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал мнение, что украинские военные могут захотеть убрать своего президента Владимира Зеленского, если контрнаступление провалится.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Контрнаступление Украины
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