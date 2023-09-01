Стали известны темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября в Сочи планируют обсудить развитие взаимовыгодного сотрудничества, а также актуальную международную проблематику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику», — отмечается в сообщении.

1 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух государств проведут переговоры 4 сентября.

29 августа газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Путин и Эрдоган на предстоящих переговорах в Сочи, возможно, обсудят новую формулу по зерновой сделке, выработанную Анкарой.

На этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что встреча глав двух государств состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат. При этом в администрации Эрдогана сообщали, что визит президента в Россию состоится до саммита G20 в Индии (9-10 сентября).

Ранее в Турции анонсировали, что Эрдоган передаст лидерам G20 условия Путина по Украине.