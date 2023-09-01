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Путин заявил о важности расширения Транссиба и наращивания работы по Севморпути

Путин дал поручения по расширению Транссиба и развитию Северного морского пути

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kremlin.ru

На совещании по развитию Красноярского края президент России Владимир Путин призвал расширять Транссиб и наращивать работы по Северному морскому пути, передает РИА Новости.

«Отдельная тема — это развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней и, конечно, ремонт и строительство автомобильных трасс и путепроводов», — сказал глава государства.

Он отметил, что эти проекты особо важны для Красноярского края и Сибири и для всей страны. По словам Путина, за последние годы удалось сделать многое и нужно не терять набранный темп.

31 августа Путин в режиме видеосвязи открыл движение по новому мосту через Енисей. До строительства моста на правый берег Енисея можно было перебраться только по льду зимой или на пароме летом.

Также Путин по видеосвязи запустил движение по участку трассы М-4 в обход Аксая и Краснодара.

Ранее врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что сухопутный коридор в Крым через регион работает.

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