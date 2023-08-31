Лавров объяснил турецкому коллеге причины неприемлемости «формулы мира» Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объяснил причины неприемлемости для Москвы «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского своему турецкому коллеге Хакану Фидану на переговорах. Трансляцию пресс-конференции вел МИД РФ.

«Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы», — сказал глава российского МИД.

18 августа руководитель офиса главы государства Андрей Ермак заявил, что украинскую «формулу мира» поддержали 63 страны.

Зеленский представил свою «формулу мира» в ноябре 2022 года. В числе требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение военнопленных и депортированных граждан, противодействие экоциду и другое.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что «формула мира» Зеленского является утопией, так как Киев «плюет на мнение жителей» регионов, которые не хотят иметь ничего общего с Украиной.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.