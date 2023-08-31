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Медведев подсчитал количество проживающих на Украине людей

Медведев: на подконтрольных Киеву территориях проживают 19,7 млн человек

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина потеряла половину своего населения, и сегодня на подконтрольных Киеву территориях проживают всего 19,7 млн человек.

По данным Украинского института будущего, к началу февраля 2022 года численность постоянного населения республики составляла 37,6 млн человек.

Чиновник вычел из 37,6 млн «население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр.» и пришел к выводу, что на украинских территориях сейчас остаются 19,7 млн человек. При этом за пределами Украины, по утверждению Медведева, проживают 17,9 млн украинцев.

«Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его «Украине» скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать», — написал экс-президент России в своем Telegram-канале.

Также сообщалось, что на этой неделе Медведев назвал Украину страной-паразитом, получающей оружие как корм от хозяев.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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