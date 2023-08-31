В Кремле рассказали об отношениях РФ и КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и КНДР поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Россия и КНДР в рамках этих отношений осуществляют «контакты на различных уровнях». При этом он подчеркнул, что Северная Корея является очень важным соседом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отношения между сторонами будут развиваться далее.

Заявление стало комментарием к сообщениям об обмене письмами между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

До этого КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее. Сообщается, что при этом была применена тактика выжженной земли.

В ходе учений северокорейские силы запустили с территории международного аэропорта Пхеньяна две тактические баллистические ракеты. Снаряды улетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 метров над учебными целями, удачно поразив их.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.