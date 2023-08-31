Депутат назвал имя возможного нового главы Минобороны Украины

Депутат Народной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что вероятным новым министром обороны Украины после Алексея Резникова станет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров. Соответствующую публикацию он выложил в своем Telegram-канале.

«Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны», — заявил он.

По словам Железняка, отставка Резникова произойдет на неделе после 3 сентября.

До этого «Страна.ua» писала, что Западу нужна женщина на посту главы Минобороны Украины.

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину. Возможные кандидаты: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», — пишет издание.

Отмечается, что Резников является ставленником главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и уже сохранил пост министра несмотря на слухи о своей отставке.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию перед началом СВО.