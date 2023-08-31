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Депутат назвал имя возможного нового главы Минобороны Украины

Нардеп Железняк: министром обороны Украины будет глава Фонда госимущества Умеров

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Thomas Imo/Global Look Press

Депутат Народной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что вероятным новым министром обороны Украины после Алексея Резникова станет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров. Соответствующую публикацию он выложил в своем Telegram-канале.

«Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны», — заявил он.

По словам Железняка, отставка Резникова произойдет на неделе после 3 сентября.

До этого «Страна.ua» писала, что Западу нужна женщина на посту главы Минобороны Украины.

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину. Возможные кандидаты: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», — пишет издание.

Отмечается, что Резников является ставленником главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и уже сохранил пост министра несмотря на слухи о своей отставке.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию перед началом СВО.

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