Действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом попытается продлить украинский конфликт до выборов американского лидера в 2024 году. Об этом написал в своей статье для The Daily Reckoning экс-советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс.

По его мнению, такая тактика направлена на повышение шансов переизбрания Байдена.

«У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение», — написал бывший агент ЦРУ.

Рикардс высказал мнение, что в случае переизбрания Байден просто откажется от помощи Украине, как поступил с Афганистаном в 2021 году, убрав из этой страны весь американский военный контингент.

При этом эксперт отметил, что власти США надеялись на западное «чудо-оружие» в виде систем Patriot, РСЗО HIMARS, танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракет Storm Shadow. Эти средства должны были помочь Украине в противостоянии с РФ, но российские военные показали успехи, применив в отношении противника гиперзвуковые ракеты и артиллерию.

Рикардс добавил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 200 тысяч бойцов, и назвал эти потери бессмысленными.

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