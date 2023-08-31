Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США допустили обострение украинского конфликта до американских выборов

Экс-советник ЦРУ Рикардс: конфликт на Украине может продлиться до выборов в США

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом попытается продлить украинский конфликт до выборов американского лидера в 2024 году. Об этом написал в своей статье для The Daily Reckoning экс-советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс.

По его мнению, такая тактика направлена на повышение шансов переизбрания Байдена.

«У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение», — написал бывший агент ЦРУ.

Рикардс высказал мнение, что в случае переизбрания Байден просто откажется от помощи Украине, как поступил с Афганистаном в 2021 году, убрав из этой страны весь американский военный контингент.

При этом эксперт отметил, что власти США надеялись на западное «чудо-оружие» в виде систем Patriot, РСЗО HIMARS, танков Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракет Storm Shadow. Эти средства должны были помочь Украине в противостоянии с РФ, но российские военные показали успехи, применив в отношении противника гиперзвуковые ракеты и артиллерию.

Рикардс добавил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 200 тысяч бойцов, и назвал эти потери бессмысленными.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях