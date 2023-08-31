Турецкий дипломат заявил, что Анкара проинформирует ООН о переговорах по зерновой сделке

Турецкая сторона проинформирует ООН о результатах переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

«На переговорах в Москве будут обсуждаться разные варианты возобновления черноморской зерновой инициативы», — сказал он.

Источник уточнил, что Фидан обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о восстановлении продовольственной инициативы в его прежнем формате. Речь пойдет также и о поставках в Турцию из РФ зерна для его последующей отправки нуждающимся африканским странам.

По данным источника, стороны коснутся и предлагаемых Украиной временных коридоров. Турецкий дипломат подчеркнул, что об итогах переговоров Анкара проинформирует ООН.

Глава турецкого МИД проведет встречи в Москве 31 августа — 1 сентября. Кроме ситуации на Украине и зерновой сделки в повестке дня — предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию.

24 августа Турция заявила о продолжении переговоров по зерновой сделке с ООН, РФ и Украиной.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.