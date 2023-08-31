Трамп предрек США превращение в банановую республику

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом превращает страну в банановую республику, передает РИА Новости.

По его словам, подобное происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Политик высказал мнение, что сейчас Соединенные Штаты переживают «темные времена».

Трамп добавил, что действующий президент страны Байден «отсутствует разумом».

При этом уголовные дела против себя кандидат в главы США назвал вмешательством в выборы, а сотрудников текущей администрации «бандитами-фашистами».

24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Это уже четвертое уголовное обвинение против республиканца. По подсчетам СМИ, политику суммарно грозит свыше 600 лет тюрьмы. Сам Трамп своей вины не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Что вменяют политику-республиканцу и чем это может обернуться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.