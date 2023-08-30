США планируют новые санкции против РФ и КНДР за военное сотрудничество

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на регулярном онлайн-брифинге, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество, передает ТАСС.

«Согласно нашей информации, переговоры по поставкам вооружений между Россией и КНДР серьезно продвинулись», — сказал он.

В Вашингтоне полагают, что представители России и КНДР обсуждают возможные сделки в оборонной сфере. Согласно утверждению Кирби, Москва хочет получить от Пхеньяна «значительный объем» военных средств и сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу.

Представитель Белого дома отметил, что Вашингтон предпринимает конкретные действия, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, которые способствуют сделкам по продаже оружия между этими странами.

«Мы будем продолжать выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести военные средства у КНДР и у любого другого государства, готового поддержать ее войну на Украине», — добавил Кирби.

17 августа Министерство финансов США добавило в антироссийский санкционный «список Магнитского» еще четырех граждан РФ, ранее уже обложенных американскими рестрикциями.

Ранее США ввели санкции в отношении Китая на основании «закона Магнитского».