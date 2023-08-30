В МИД РФ прокомментировали атаки украинских дронов на российские регионы

Попытки Вооруженных сил Украины атаковать территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов, предпринятые в ночь на 30 августа, говорят о тупиковости, в которой оказались власти республики. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, очевидно, что атаки дронов стали результатом «агонии киевского режима», эта проявление «тупой ненависти, злобы».

«Других вариантов уже нет, абсолютная тупиковость», — сказала дипломат.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в «Росавиации». Минобороны РФ также сообщило об уничтожении 4 украинских катеров со спецназом в Черном море. «Газеты.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.