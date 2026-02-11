В МИД РФ заявили о готовности к стратегическому диалогу с администрацией Трампа

Стратегический диалог Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа назрел. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, российская сторона ждет готовности от Вашингтона его начать.

«Стратегический диалог с администрацией Трампа у нас пока еще не начался, мы к этому готовы, они пока еще думают, созревают, но мы всегда открыты для такого диалога. Он назрел», — отметил Лавров.

Кроме того, дипломат заявил, что Россия отслеживает сигналы, которые страны Европы посылают после изменения внешней политики США.

За происходящим между Европой и США также регулярно следит президент России Владимир Путин, добавил он.

Лавров уточнил, что это сигналы, которые Россия стала получать со стороны Запада, прежде всего от европейских государств, особенно после того, как администрация президента США Дональда Трампа «порвала» с практикой администрации предыдущего лидера Джо Байдена, — изолировать Российскую Федерацию на международной арене.

Ранее Лавров заявил, что Европа пытается установить контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине.