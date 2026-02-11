Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Москвич с температурой решил принять ванну и умер

Москвич с высокой температурой утонул в собственной ванне
Shutterstock

В Москве 24-летний молодой человек погиб, приняв ванну в разгар вирусного заболевания. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК срочные новости».

Инцидент произошел в квартире на Бескудниковском бульваре. Молодой человек почувствовал себя плохо, ночью у него поднялась высокая температура, утром он оформил больничный, а днем попытался расслабиться в ванне.

В какой-то момент он потерял сознание и утонул. Тело обнаружили родственники. По данным Telegram-канала, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

До этого в Калужской области 75-летний мужчина обварился кипятком у себя дома. Пенсионер при пользовании горячей водой получил ожоги, после чего его госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее студент полтора часа пролежал в кипятке, потеряв сознание в душе пермского общежития.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!