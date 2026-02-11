Москвич с температурой решил принять ванну и умер

В Москве 24-летний молодой человек погиб, приняв ванну в разгар вирусного заболевания. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК срочные новости».

Инцидент произошел в квартире на Бескудниковском бульваре. Молодой человек почувствовал себя плохо, ночью у него поднялась высокая температура, утром он оформил больничный, а днем попытался расслабиться в ванне.

В какой-то момент он потерял сознание и утонул. Тело обнаружили родственники. По данным Telegram-канала, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

До этого в Калужской области 75-летний мужчина обварился кипятком у себя дома. Пенсионер при пользовании горячей водой получил ожоги, после чего его госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Ранее студент полтора часа пролежал в кипятке, потеряв сознание в душе пермского общежития.