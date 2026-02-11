Власти рассказали о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский округ

Гладков: Белгород и Белгородский округ вновь под массированной атакой БПЛА ВСУ

Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой украинских беспилотников, предварительно, пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В поселке Дубовое дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Женщину с предварительным диагнозом «слепое осколочное ранение головы» доставляют в больницу Белгорода. На месте атаки повреждены складские помещения и пять машин, рассказал губернатор.

Еще два БПЛА атаковали два многоквартирных дома, в результате чего были выбиты окна и повреждены фасады. Помимо этого, повреждения получили четыре легковых автомобиля, посечены входная группа и окно соцобъекта.

На территории другого коммерческого объекта уничтожена машина и поврежден автобус.

В Белгороде от удара БПЛА повреждены кровля и фасад коммерческого объекта, также выбиты окна в четырех квартирах и посечены осколками три автомобиля.

До этого сообщалось, что украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в поселке Дубовое Белгородской области.

Ранее в Волжском после атаки эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад.