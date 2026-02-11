Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Власти рассказали о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский округ

Гладков: Белгород и Белгородский округ вновь под массированной атакой БПЛА ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой украинских беспилотников, предварительно, пострадала одна женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В поселке Дубовое дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Женщину с предварительным диагнозом «слепое осколочное ранение головы» доставляют в больницу Белгорода. На месте атаки повреждены складские помещения и пять машин, рассказал губернатор.

Еще два БПЛА атаковали два многоквартирных дома, в результате чего были выбиты окна и повреждены фасады. Помимо этого, повреждения получили четыре легковых автомобиля, посечены входная группа и окно соцобъекта. 

На территории другого коммерческого объекта уничтожена машина и поврежден автобус. 

В Белгороде от удара БПЛА повреждены кровля и фасад коммерческого объекта, также выбиты окна в четырех квартирах и посечены осколками три автомобиля.

До этого сообщалось, что украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в поселке Дубовое Белгородской области.

Ранее в Волжском после атаки эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!