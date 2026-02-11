Размер шрифта
Назван основной претендент на должность ректора Школы‑студии МХАТ

Критик Ситковский: Евгений Писарев может возглавить Школу‑студию МХАТ
Кирилл Зыков/РИА Новости

Театральный критик Глеб Ситковский в беседе с изданием «Абзац» назвал режиссера Евгения Писарева наиболее вероятным претендентом на должность ректора Школы‑студии МХАТ.

Эксперт считает, что Писарев идеально подходит на эту должность. Он выпускник МХАТа, опытный педагог и успешный руководитель Театра имени Пушкина.

«Чаще всего называют Евгения Писарева, который из Школы-студии МХАТ, что символически важно для многих в университете. <…> Вполне возможно, что это будет он»,** – прокомментировал Ситковский.

Предположение критика появилось на фоне обращения режиссера Константина Богомолова, который направил министру культуры России Ольге Любимовой просьбу снять с него обязанности и. о. ректора Школы‑студии МХАТ.

Ситковский предположил, что Богомолов мог пойти на такой шаг из-за напряженных отношений с коллективом.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры Любимовой с требованием снять Богомолова с должности. Они заявили, что ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии.

Выпускники МХАТа попросили рассмотреть на должность кандидатуры режиссеров, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

