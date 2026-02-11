Размер шрифта
Стало известно, как Зеленский может сорвать мирные переговоры с помощью референдума

Политолог Коктыш: сфальсифицированный референдум Зеленского сорвет мирные переговоры
Toby Melville/Pool/Reuters

Итоги голосования референдума по мирному соглашению между Россией и Украиной можно будет легко сфальсифицировать и таким образом подорвать всю мирную инициативу Соединенных Штатов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Кирилл Коктыш.

«Сфальсифицировать голосование можно очень легко, запустив электронный учет голосов, ключи от которого будут исключительно у киевских властей. Эта схема вполне реально сорвет все мирные переговоры, так как после референдума, где народ якобы выскажется против мирного соглашения с Россией, говорить уже будет просто не о чем», — пояснил политолог.

По его мнению, такому сценарию развития событий вряд ли смогут помешать даже сами Штаты.

«У США не то чтобы есть большой ресурс для контроля прозрачности голосований на Украине, и помешать срыву мирной инициативы они не смогут. Американцы даже у себя в стране до конца этот порядок никак не наладят», — заявил Коктыш.

Президент Украины планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией. По информации газеты Financial Times, к такому решению украинский лидер пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

Ранее в Совфеде предупредили о масштабных фальсификациях на референдуме и выборах на Украине.
 
