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Глава МИД Украины Кулеба обсудил с генсеком НАТО шаги по вступлению в альянс

Кулеба обговорил с генсеком НАТО Столтенбергом этапы вступления страны в альянс

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом этапы вступления республики в Североатлантический альянс. Его слова приводит РИА Новости.

«Поговорил со Столтенбергом о следующих шагах по пути Украины в НАТО», — заявил министр.

Он также добавил что стороны поговорили о полном разворачивании Совета Украина — НАТО, а также обсудили подготовку к форуму оборонной промышленности, который пройдет осенью в Киеве.

Ранее украинский резидент Владимир Зеленский анонсировал запланированный на осень международный форум оборонной промышленности, который привлечет максимальное количество иностранных компаний по производству вооружений.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет конфликт, и объяснил это решение.

Ранее МИД Украины заявил о планах вернуть все потерянные территории.

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