Израиль продлил до конца года программу помощи украинским беженцам

Правительство Израиля продлило до конца 2023 года действие программы по оказанию гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В сообщении пояснили, что израильские власти одобрили фронтальное сокращение на 0,06% бюджетов министерств на 2023 финансовый год, чтобы появилась возможность продлить до конца года работу программы «Цав ха-шаа». Она призвана оказывать гуманитарную помощь не имеющим права на репатриацию гражданам Украины.

В канцелярии пояснили, что речь идет о дальнейшем медицинском обслуживании, включая проведение жизненно необходимых процедур.

«Решение о работе программы и ее финансировании после 2023 года будет принято правительством отдельно», — уточнили в канцелярии.

В середине августа посол Украины в Израиле Михаэль Бродский сообщил об отправке нескольких тонн лекарств украинской стороне. До этого он сделал заявление, что страна не передает Киеву оружие, поскольку сама ведет военные операции.

Ранее США продлили защитный статус S для беженцев с Украины на полтора года.