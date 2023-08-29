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ЦИК заявил, что пилотные проекты во время президентских выборов запускать не планируется

Памфилова: во время выборов президента пилотные проекты запускать не будем

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kremlin.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РИА Новости сообщила, что перед президентскими выборами в России никакие пилотные проекты, допустимые в других избирательных кампаниях, запускаться не будут.

Она отметила, что выборы главы государства — это не время для экспериментов.

«Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте», — сказала Памфилова.

До этого Элла Памфилова отмечала, что ЦИК не пропустит «виртуальных крыс», вмешивающихся в выборы в России. Она выразила мнение, что интенсивность хакерских атак начнет возрастать к выборам президента РФ, запланированных на март 2024 года. По словам главы ЦИК, в Центризбиркоме делают все, чтобы «ни одна виртуальная крыса» не смогла повлиять на выборный процесс.

Кроме того Памфилова сообщала, что в избиркоме абсолютно спокойны насчет работы и безопасности системы ГАС «Выборы».

До этого в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин своевременно сообщит о своем участии в выборах.

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