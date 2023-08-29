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Французский политик обвинил фон дер Ляйен в разграблении армии ради помощи Украине

Лидер французских «Патриотов» Филиппо призвал не дать грабить армию ради Украины

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Panoramic/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен грабит армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине оружие. Об этом заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что председатель ЕК решила отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому снаряды на €1,1 млрд.

«Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» — возмутился политик.

22 августа фон дер Ляйен заявила об отправке ЕС еще €1,5 млрд помощи Украине. При этом она пообещала, что помощи «будет больше».

До этого сообщалось, что Евросоюз направил Украине совокупную помощь на €20 млрд с начала СВО. По данным Кильского института мировой экономики, лидером среди европейских стран в поставках Украине вооружения является Германия.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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