МИД РФ обратил внимание на отсутствие реакции международных экологов на сброс воды с «Фукусимы»

Международные экологические организации не реагируют на сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, возмутилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Молчат как рыбы в Тихом океане, вот уже несколько дней плавающие в тритиевой воде», — написала она в Telegram.

При этом в мировой океан сливается почти полтора миллиона тонн воды, зараженной тритием, углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония, обратила внимание дипломат.

Захарова прикрепила к посту скриншоты главных страниц сайтов Greenpeace, Всемирного фонда дикой природы (организация признана в РФ нежелательной) (WWF), Общества охраны диких животных (WCS) и других, отметив, что организации никак не реагируют на произошедшее.

24 августа с АЭС «Фукусима-1» начали сбрасывать очищенную воду.

Эксперт по атомной энергетике назвал это самым опасным экспериментом по загрязнению океана.

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