Стало известно, когда состоится разбирательство дела Трампа о штурме Капитолия

Председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэнзаявила, что судебное разбирательство по существу дела о попытке Дональда Трампа сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, предпринятой в январе 2021 года, начнется 4 марта следующего года, передает ТАСС.

«Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года», — отметила она.

До этого суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела экс-президента США Дональда Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате.

Также стало известно, что адвокаты экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уведомили суд округа Фултон (штат Джорджия), что их подзащитный не согласен с назначением начала суда на 23 октября. Однако адвокаты экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уведомили суд округа Фултон, что их подзащитный не согласен с назначением начала суда на 23 октября.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.