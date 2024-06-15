Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия может провести переговоры по Украине с главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным потому что украинский лидер Владимир Зеленский не является легитимным главой государства. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

»Владимир Путин мог бы вести переговоры с подходящими представителями украинской власти. Это мог бы быть кто-то вроде главы Верховной рады, либо генерал Сырский или Залужный, которого, возможно, вернут на должность», —

До этого немецкий журналист и шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель назвал предложенную Владимиром Путиным инициативу по конфликту на Украине четкими шагами к урегулированию кризиса. Журналист также назвал решение стран «Большой семерки» о выделении Киеву $50 млрд за счет заблокированных российских активов воровством. Он подчеркнул, что скептически оценивает инициативу, поскольку она ведет к углублению конфронтации.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее Матвиенко назвала предложение Путина единственным путем к окончанию конфликта на Украине.