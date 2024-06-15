В Швеции заявили, что российский самолет вторгся в воздушное пространство страны

Вооруженные силы Швеции утверждают, что российский самолет вторгся в воздушное пространство страны в районе острова Готланд. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении указано, что «в пятницу днем российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушные границы Швеции к востоку от острова Готланд».

По версии ведомства, самолет следовал своих курсом, несмотря на предупреждения шведского командования. Сообщается, что ВС Швеции пришлось поднять в воздух истребители, чтобы вытеснить российский самолет.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки направит Москве ноту из-за подозрений в нарушении воздушного пространства Финляндии российскими самолетами. По словам министра, вопрос является серьезным, и относятся к нему соответствующе.

Пограничная служба Финляндии заявила 10 июня, что границу страны у города Ловийсы нарушили не один, а четыре самолета Вооруженных сил России.

Ранее Польша подняла в небо самолеты из-за российской авиации.