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Названо имя нового спортивного директора «Пари НН»

Александр Удальцов станет спортивным директором «Пари НН»

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Григорий Соколов/РИА Новости

Стали известны имена руководителей «Пари НН» в новом сезоне. Как сообщает Legalbet, председателем совета директоров клуба стал Максим Гафуров, а позицию спортивного директора занял Александр Удальцов, ранее работавший директором развития спортивных проектов московского «Динамо».

Место генерального директора клуба сохранил Давид Мелик-Гусейнов, а Антону Чистякову, в команде ушедшего из клуба Дмитрия Кондратова отвечавшегоза селекцию и поиск игроков, предложено место заместителя Удальцова.

«Пари НН» занял в сезоне-2023/24 занял 13-е место в таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков в 30 матчах, и не без труда остался в элитном дивизионе после стыковых встреч с тульским «Арсеналом», уступив в первом матче на своем поле (1:2, 2:0).

По ходу весенней части сезона нижегородцы уволили Сергея Юрана, назначив главным тренером сербского специалиста Сашу Илича, который сразу объявил, что приходит на перспективу работы в следующем сезоне и на данный момент остается в клубе.

Ранее новичка «Локомотива» назвали не соответствующим уровню команды.

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