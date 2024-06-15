Опубликованы составы Испании и Хорватии на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Хорватии на матч чемпионата Европы 2024 года.

Испания: Унаи Симон, Дани Карвахаль, Начо Фернандес, Робин ле Норман, Марк Кукурелья, Педри, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Альваро Мората, Нико Уильямс.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Йосип Сутало, Йосип Станишич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Лука Модрич, Андрей Крамарич, Анте Будимир, Ловро Майер.

Игра пройдет 15 июня в Берлине на «Олимпиаштадионе». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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