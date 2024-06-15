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В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Беспорядки начались в Париже на акции протеста против правой партии «Национальное объединение». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на улицы столицы Франции вышли около 15 тысяч человек. Вскоре после начала акции на ней произошли провокации. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями. Некоторые участники разбивают автобусные остановки и рекламные витрины, поджигают мусорные баки. Правоохранители применили слезоточивый газ против митингующих. Много участников держат в руках агитационные плакаты и флаги Палестины, а также жгут файеры.

До этого телеканал France 24 сообщил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов в законодательные органы стало политическим землетрясением для страны.

Его партия «Возрождение» заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению», одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский лидер распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

Ранее Ле Пен заявила, что ее партия готова править Францией.

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