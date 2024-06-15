Село в Саратовской области обесточено из-за загоревшегося газопровода

Село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в окрестностях Саратова обесточено. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Татищевского муниципального района Саратовской области Павла Суркова.

Сурков подчеркнул, что со всеми оперативными службами находится на месте аварии.

По его словам, ландшафтный пожар был потушен, газ в газопроводе перекрыт. В текущий момент происходит стравливание и выжигание остатков топлива из трубы.

Глава района добавил, что ограничения газоснабжения абонентов не будет.

«Для восстановления подачи электроэнергии в село Сторожевка, из Саратова выехала аварийная бригада НЭСК», — отметил Сурков.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пострадавших при возгорании на газопроводе в регионе нет.

Также сообщалось, что предварительная причина произошедшего — повторная утечка газа. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

Ранее в частном доме в Чечне взорвался газ.