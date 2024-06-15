Стало известно о состоянии пострадавших, которых сбил пьяный водитель в Благовещенске

В Благовещенске из реанимации перевели двух пострадавших пациентов, которых сбил минивэн накануне. Об этом сообщил Минздрав Амурской области в своем Telegram-канале.

«Двоих, девушку 19 лет и мальчика 14 лет, перевели из реанимации в отделение травматологии», — говорится в публикации.

Отмечается, что состояние четверых пострадавших в аварии за день почти не изменилось, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне мужчина в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выехал на тротуар, где в это время шли люди. Он сбил девять человек. Позднее стало известно, что за рулем авто находился 59-летний Евгений Бакарюкин. На кадрах после ДТП, опубликованных в сети, видно, как мужчина сидит на земле с окровавленным лицом. Вокруг него собрались люди, которые называют его «синим» и советуют ему сидеть на месте. Медосвидетельствование показало, что он выпил примерно бутылку водки.

В результате аварии пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Среди них есть дети. Четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Благовещенске на месте ДТП, где сбили людей, появился стихийный мемориал.