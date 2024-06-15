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Москва и Пекин могут реализовать взаимную сертификацию органической продукции

Россия и Китай обсуждают взаимную сертификацию органической продукции

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что Москва и Пекин ведут переговоры по взаимной сертификации органической продукции, определено несколько пилотных проектов для реализации. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что для развития экспорта необходимо расширять сопутствующие услуги.

Саратцева добавила, что по существующему законодательству, чтобы поставлять продукцию как органическую на рынок КНР, производителю необходимо пройти сертификацию в России и Китае. Она подчеркнула, что на сегодняшний день нет взаимопризнания органических сертификатов между государствами.

Замруководителя Роскачества рассказала, что первый шаг над упрощением процедуры уже был сделан. Были определены пилотные проекты, которые постараются реализовать с точки зрения сертификации китайской продукции в России и наоборот.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Ранее Китай и Россия запланировали увеличить объемы поставок зерна.

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