Задержанный ФСБ Шонов рассказал о своей деятельности в пользу США

Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке гражданин России Роберт Шонов признал вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов. Это следует из видео допроса, опубликованного центром общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По словам Шонова, с соответствующей просьбой к нему обратились сотрудники посольства США.

«Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент в России резонансных событиях — СВО, мобилизация, будущие выборы президента, присоединение новых территорий», — заявил он.

Шонов отметил, что должен был собирать информацию об этих событиях и создавать отчеты.

Также он отметил, что дипломаты поставили перед ним задачу найти других лояльных США информаторов для дальнейшего сбора информации.

28 августа Федеральная служба безопасности обвинила экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе данных о конфликте на Украине.

Также стало известно, что ведомство допросит двух дипломатов США в Москве по его делу.

Ранее в ФСБ рассказали, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России.