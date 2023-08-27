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Зеленский намерен приравнять коррупцию к госизмене

Президент Украины Зеленский: коррупцию в военное время приравняют к госизмене

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупцию в военное время приравняют к государственной измене. С таким заявлением он выступил в эфире всеукраинского телемарафона.

Согласно украинскому законодательству, максимальным наказанием за госизмену является пожизненное заключение. По словам украинского лидера, только такие меры способны побороть это явление.

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. К числу невыполненных условий в Еврокомиссии отнесли борьбу с коррупцией.

6 августа Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

17 августа президент Украины подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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