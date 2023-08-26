Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Нигера потребовали от посла США покинуть страну

Мятежники Нигера потребовали от посла США покинуть страну в течение 48 часов

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Сформированный мятежниками Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани потребовал от посла США в африканской стране покинуть страну, передает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на свои источники.

По информации источников, американскому дипломату дали 48 часов на то, чтобы сделать это.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, мятежники Нигера также дали двое суток послу Кот д'Ивуара в Ниамее на то, чтобы уехать из страны.

До этого мятежники в Нигере попросили послов Германии, Франции и Нигерии покинуть страну в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

Все новости на тему:
Переворот в Нигере
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях