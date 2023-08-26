Власти Нигера потребовали от посла США покинуть страну

Сформированный мятежниками Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани потребовал от посла США в африканской стране покинуть страну, передает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на свои источники.

По информации источников, американскому дипломату дали 48 часов на то, чтобы сделать это.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, мятежники Нигера также дали двое суток послу Кот д'Ивуара в Ниамее на то, чтобы уехать из страны.

До этого мятежники в Нигере попросили послов Германии, Франции и Нигерии покинуть страну в течение двух суток.

Ранее сообщалось, что на военных аэродромах стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) идет подготовка к возможной интервенции в Нигер.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.