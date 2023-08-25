Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении средств на продвижение в Молдавии «демократических ценностей» и противодействия «иностранному влиянию» в условиях конфликта на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

«USAID выделил $50 тысяч молдавскому коммуникационному агентству PROIMAGINE на продвижение различных задач в рамках миссии CDCS — 5-летней программы правительства США в Молдавии «Стратегия сотрудничества в области развития страны», — говорится в тексте документа.

В отчете Генерального инспектора USAID подчеркивается, что «Стратегии сотрудничества в области развития страны» играют важную роль в планах по «противодействию враждебному влиянию Кремля».

21 августа Совет Европы объявил о намерении внедрить принципы «демократического руководства» в школах Молдавии. На эти цели ведомство планирует предоставить грант в размере €150 тыс. неправительственным организациям республики.

За несколько недель до этого министр образования Молдавии Дан Перчун предложил заменить урок мира 1 сентября на урок евроинтеграции. Он также пообещал подготовить соответствующий план мероприятий для учебных заведений.

Ранее президент Молдавии поздравила Украину на фоне перевернутых флагов.