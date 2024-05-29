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Названа стоимость владения Tesla Model Y

НАПИ: за 5 лет на содержание Tesla Model Y придется потратить 4 млн рублей

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Tesla

За пять лет владельцы кроссовера Tesla Model Y потратят на обслуживание 3,93 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Tesla Model Y обойдется в 39,32 рубля. За год, при пробеге 20 тыс. км, получается сумма 786,4 тыс. рублей, за пять лет — 3,93 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Standard Range составляет 6,4 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

До этого стало известно, что компания Geely привезла в Россию полноприводный кроссовер Atlas.

Отличительным элементом экстерьера Geely Atlas c полным приводом является эмблема AWD на двери багажника.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в России запустили новый сервис по обслуживанию китайских автомобилей.

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