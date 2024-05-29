Супруга новосибирского депутата назвала город «Мухосранском»

Супруга депутата новосибирского городского совета Александра Тарасова назвала город «Мухосранском». Об этом сообщает «Новосибирск Онлайн».

По информации издания, Тарасова таким образом ответила на критику в свой адрес и адрес ее сына, который учится во Франции. Критика обрушилась из-за того, что город «начали посыпать отсевом». Тарасова заявила, что она пробежала забег в Академгородке, села в автомобиль и начала плакать из-за большого количества пыли. Она отметила, что ее сын уехал во Францию и учится там бесплатно.

26 мая в Затулинском микрорайоне Новосибирска подросток дважды за день попытался ограбить один и тот же магазин и был задержан.

24 мая Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину и назначил ему четыре года лишения свободы по делу о взятке.

До этого в Новосибирске 50-летний мужчина дважды выстрелил в дверь соседу и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее бывшему прокурору Новосибирской области ужесточили приговор.