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В Ярославле женщину подозревают в похищении ребенка с детской площадки

В Ярославле ищут женщину, которая увела двухлетнюю девочку с детской площадки

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СК РФ по Ярославской области

В Ярославле женщину подозревают в том, что она увела ребенка с детской площадки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе региона, на Московском проспекте. По версии правоохранителей, жительница Подмосковья пришла на игровую площадку с двухлетней дочерью своих знакомых. Спустя некоторое время она увела ребенка с площадки. Куда именно отправилась россиянка, на данный момент неизвестно.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, женщину и девочку ищут.

По данным следователей, в день пропажи, двухлетний ребенок с темно-русыми волосами был одет в желтую футболку, розовые шорты и белые сандалии.

До этого в Батайске троих мужчин обвинили в вымогательстве и похищении подростка. Как полагают правоохранители, мужчины насильно усадили школьника в машину, вывезли за город и угрожали. После этого они обратились к родственникам и потребовали 250 тысяч рублей. После этого юношу отпустили. Вскоре полиция задержала подозреваемых.

Ранее в Приморье восьмилетняя девочка от скуки заявила в полицию о своем похищении.

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