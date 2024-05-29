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Инстасамка не выступит на крупном фестивале в Красноярске

Певица Инстасамка не появится на VK Fest в Красноярске

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Инстасамка не выступит на VK Fest в Красноярске. Об этом сообщили организаторы мероприятия в группе «ВКонтакте».

Шоураннеры фестиваля отметили, что вместо Инстасамки в лайнапе теперь группа 25/17. Многие фанаты в комментариях остались недовольны «неравноценным обменом» артистов. Многие пожаловались, что купили билет только ради Инстасамки. Фанаты выразили мнение, что организаторы решили пригласить именитых артистов только на фестивали в Москве и Санкт-Петербурге, а на регионы «забили».

Недавно выступление Инстасамки убрали из программы концерта в Кремлевском дворце. По данным СМИ, артистка должна была выступить на благотворительном шоу в Кремле, которое посвящено Дню защиты детей. Однако на данный момент певица не числится в официальном списке артистов. Известно, что на мероприятии выступят Лариса Долина, Нилетто, Дима Билан, Валя Карнавал.

Ранее «Каста» повысила цену на выступление за рубежом.

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